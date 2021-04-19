Еврокомиссия рекомендовала Литве повысить пенсионный возраст до 72 лет

До 72 лет могут поднять пенсионный возраст в Литве. Подобные рекомендации выпустила Еврокомиссия. "Звучит трагикомично с учетом того, что средняя продолжительность жизни у мужчин в стране 71,5 года, а у женщин - 81", - отметил председатель парламентского комитета Литвы по вопросам социальных дел и труда. В целом литовские политики, работающие в соцсфере и здравоохранении, скептически отнеслись к затее, отметив, что такие прогнозы жителей Литвы старшего возраста не порадуют. Исходя из прошлых соцопросов, мужчины в Литве хотели бы работать до 61 года, а женщины до 59 лет. Сейчас пенсионный возраст в Литве 64 и 63 года соответственно.