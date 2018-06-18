Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также выразила надежду, что Евросовет примет решение через две недели. Это стало реакцией на подписание соглашения между Грецией и Македонией о новом официальном названии бывшей югославской республики. Из-за спора о названии Македония долгое время не имела права претендовать на вступление в ЕС и НАТО.

Греция всегда блокировала переговоры на эту тему. По договоренности, новым официальным названием балканского государства станет Республика Северная Македония. Предполагается, что соглашение вступит в силу в течение шести месяцев, но сначала его должны ратифицировать парламенты двух стран. Кроме того, вопрос о переименовании должен быть одобрен на референдуме в Македонии.