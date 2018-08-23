Еврокомиссия утвердила первый пакет помощи Ирану в размере 18 миллионов евро

Средства направлены на поддержку устойчивого экономического и социального развития страны. Половина суммы пойдет на финансирование частного сектора экономики, вторая - на решение экологических проблем. В планах Брюсселя оказать финансовую помощь Тегерану общей суммой 50 миллионов евро.

Эти меры реализуются в рамках возобновленных сотрудничества и диалога между Евросоюзом и Ираном после принятия совместного всеобъемлющего плана действий. ЕС выступает за сохранение ядерной сделки с Ираном и с начала августа блокирует на своей территории действие новых санкций США против Тегерана.