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Еврокомиссия: вакцинированные туристы не будут освобождены от карантина и ПЦР-тестов
Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд иностранцам, которые прошли вакцинацию. Правда, последовало уточнение: ни от карантина, ни от ПЦР-тестов туристов освобождать не предполагается. Национальные правительства будут принимать решение на этот счет самостоятельно. Вполне вероятно, что государства, экономика которых в большей степени зависит от туризма, смогут применять более мягкий въездной режим. Об этом уже заявили Греция, Болгария и Кипр. Не определен еще и перечень вакцин, которые дают право на пересечение границ ЕС. В настоящий момент европейский регулятор допустил к использованию в пределах союза лишь четыре препарата.
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