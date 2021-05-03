Еврокомиссия: вакцинированные туристы не будут освобождены от карантина и ПЦР-тестов

Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд иностранцам, которые прошли вакцинацию. Правда, последовало уточнение: ни от карантина, ни от ПЦР-тестов туристов освобождать не предполагается. Национальные правительства будут принимать решение на этот счет самостоятельно. Вполне вероятно, что государства, экономика которых в большей степени зависит от туризма, смогут применять более мягкий въездной режим. Об этом уже заявили Греция, Болгария и Кипр. Не определен еще и перечень вакцин, которые дают право на пересечение границ ЕС. В настоящий момент европейский регулятор допустил к использованию в пределах союза лишь четыре препарата.