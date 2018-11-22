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Еврокомиссия вновь отклонила проект бюджета Италии на 2019 год

В Брюсселе заявляют о возможном применениидисциплинарного наказания и даже финансовых санкций к стране. По оценкеЕврокомиссии, в новом проекте бюджета Рим не устранил не соответствующие европейскимнормам недочеты. Одно из ключевых требований - сокращение дефицита госбюджетаИталии. По оценке экспертов, нынешний бюджет создает риски для итальянскойэкономики. Ранее в октябре Еврокомиссия уже возвращала бюджет Риму на доработку- это был первый в истории случай, когдарегулятор потребовал от страны Европейского союза корректировки документа.

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