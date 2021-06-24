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Еврокомиссия возмущена новым законом Венгрии

Евросоюз планирует задействовать все правовые механизмы для противодействия новому венгерскому закону о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Такие ограничительные меры идут вразрез с так называемыми европейскими ценностями. Брюссель уже грозился лишить Будапешт финансирования, но ограничением субсидий отменить закон не удалось. По словам главы европейской комиссии фон дер Ляйен,венгерский закон - это настоящий позор. Впрочем, Венгрия "позорное" утверждение отвергла.

Недовольны в ЕС и поведением УЕФА. Спортивная организация запретила Мюнхену включить радужную подсветку стадиона на время футбольного матча Германия - Венгрия на групповом этапе Евро-2020. В качестве протеста мэрия Мюнхена развернула радужные флаги на своем фасаде. Мэр города назвал решение УЕФА постыдным.


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