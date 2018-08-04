Еврокомиссия выделила Испании дополнительно три миллиона евро, чтобы страна могла справиться с притоком нелегалов. Таким образом, за последний месяц пиренейское королевство получило от европейских властей почти 30 миллионов евро для решения этой проблемы. Отметим, только за последние семь месяцев Испания приняла 23 000 мигрантов. Это примерно столько же, сколько за весь прошлый год. И если в мае в страну прибыли три с половиной тысячи человек, то в июне эта цифра была уже в два раза выше.