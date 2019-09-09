Еврокомиссия выделила Турции €5,6 млрд на мигрантов

Представители Еврокомиссии заявили, что Европейский союз выделил Турции более 5,5 миллиарда евро на борьбу с миграционным кризисом. Остаток суммы в размере 4 миллионов евро Европейский Союз переведет в скором времени. Напомним, ранее президент Турции пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, находящиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу, если в ближайшее время при международной поддержке в Сирии не будет создана безопасная зона.