Еврокомиссия выявила нарушения в работе Apple

Еврокомиссия открыла сразу два расследования в отношении Apple. Корпорации инкриминируют нарушение антимонопольного законодательства и правил конкуренции. Первая претензия властей Евросоюза связана с модулем бесконтактных платежей, установленным на iPhone и iPad, который может использоваться только с Apple Pay. При этом компания выдвигает магазинам и сайтам особые условия пользования. Второе нарушение Брюссель видит в несоответствии нормам правил магазина App Store. Все из-за жалоб разработчиков на Apple. По их мнению, компания использует эту платформу для подавления конкуренции и продвижения собственных продуктов. А страдают пользователи. Ведь они практически не могут приобретать приложения через другие магазины.