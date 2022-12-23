Еврокомиссия заблокировала деньги, предназначенные для Венгрии

Страсти по факту коррупции накаляются. На фоне обвинений вице-главы Европейского парламента Евы Кайли в получении взяток от Катара премьер Венгрии Виктор Орбан предложил осушить "европейское болото" и распустить эту структуру. По мнению политика, восстановить доверие к Европейскому парламенту можно только избрав депутатов заново. Стоит отметить, что буквально в течение суток после громкого заявления премьера Венгрии стало известно, что Еврокомиссия заблокировала 22 млрд евро, предназначенных для Будапешта. Теперь он не получит доступа к средствам, которые должны были пойти на образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, а также обеспечение доступа к широкополосной связи и оказание помощи регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов. Как пишет Financial Times, накануне Брюссель иБудапешт подписали всеобъемлющее соглашение опартнерстве. А заблокированные средства придерживают из-за того, что Венгрия еще не выполнила ряд условий, касающихся независимости судебной системы страны.