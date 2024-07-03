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Еврокомиссия запретила судам ЕС защищать инвестиции из Беларуси и России в энергопроекты союза
Еврокомиссия запретила судам Евросоюза обеспечивать предусмотренную Договором к энергетической хартии (ДЭХ) защиту инвестиций и инвесторов из Беларуси и России в энергопроекты на территории союза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Таким образом предполагается ужесточить применение санкций Евросоюза против двух стран.
Отмечается, что ЕК решила запретить защиту инвестиций и инвесторов из России и Беларуси на основании Договора к энергетической хартии, заранее закрыв "потенциальный путь оспаривания санкций ЕС в судебном порядке".
АгентствоРИА Новостиотмечает, что подобное предложение от ЕК поступило странам Евросоюза 27 марта этого года и было утверждено Советом ЕС 25 июня.
В документе отмечается, что несмотря на то, что ни Россия, ни Беларусь не являются участниками ДЭХ, теоретически инвесторы из обеих стран могут пытаться использовать корпорации, которые созданы на территории страны - члена Договора, для заявления о том, что Евросоюз или его государство - член нарушили обязательства по защите инвестиций в рамках ДЭХ, и, следовательно, добиваться урегулирования споров.
Отказ в соответствующей защите для инвесторов Беларуси и России "гарантирует, что такие претензии не будут обоснованными".
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