Еврокомиссия запретила судам ЕС защищать инвестиции из Беларуси и России в энергопроекты союза

Еврокомиссия запретила судам Евросоюза обеспечивать предусмотренную Договором к энергетической хартии (ДЭХ) защиту инвестиций и инвесторов из Беларуси и России в энергопроекты на территории союза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Таким образом предполагается ужесточить применение санкций Евросоюза против двух стран.

Отмечается, что ЕК решила запретить защиту инвестиций и инвесторов из России и Беларуси на основании Договора к энергетической хартии, заранее закрыв "потенциальный путь оспаривания санкций ЕС в судебном порядке".

АгентствоРИА Новостиотмечает, что подобное предложение от ЕК поступило странам Евросоюза 27 марта этого года и было утверждено Советом ЕС 25 июня.

В документе отмечается, что несмотря на то, что ни Россия, ни Беларусь не являются участниками ДЭХ, теоретически инвесторы из обеих стран могут пытаться использовать корпорации, которые созданы на территории страны - члена Договора, для заявления о том, что Евросоюз или его государство - член нарушили обязательства по защите инвестиций в рамках ДЭХ, и, следовательно, добиваться урегулирования споров.