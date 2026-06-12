С полиции "цивилизованной Европы" сорваны маски: избитые демонстранты на мирных протестах и страх пострадавших обратиться в суды или к правозащитникам.

В 2025 и 2026 очагами насилия против задержанных стали Франция и ФРГ. 17 человек погибли только в Германии после встречи с копами в 2025 году. И эти цифры еще невелики. Статистику, увы, Евростат не ведет.

Границы полномочий "демократического" беспредела

Что такое безопасность? Это четко выверенная и, главное, работающая система. Это право без страха выходить на улицу, отпускать на прогулку детей и, если что-то случится, быть уверенным: тебе помогут. И вот это внутреннее чувство безопасности является индикатором состоятельности государства. Три фактора, которые отмечают туристы, приезжая в Беларусь: гостеприимство, чистота и безопасность.

В "цветущих садах" отгородившейся Европы иначе. Встреча с еэсовскими копами - лотерея: помогут или покалечат.

Сила закона или закон силы

В 2025 году на фестивале музыки в Британии произошел инцидент. Был вызван наряд. Полиция начала крутить всех без разбора, в том числе и 15-летнего Рокко. Во время задержания он не оказывал сопротивления, но, да, огрызался. Подростка насадили челюстью на острую пику забора. Рокко потребовалась экстренная пластическая операция. Швы были наложены по всей длине челюсти. Штырь прошел в миллиметрах от смертельно опасной зоны.

Ребенок отходит и морально, и физически после знакомства со стражами порядка.

Удивительно, но с британских силовиков сняли обвинения в неправомерных действиях.

Конвенции не для "демократий" писаны

Кстати, дети в отношении задержаний защищены Конвенцией ООН о правах ребенка. Статья 37 (пункт b) гласит: "Ни один ребенок не должен подвергаться незаконному или произвольному лишению свободы. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка должны осуществляться в соответствии с законом и применяться лишь в качестве крайней меры и в течение максимально короткого соответствующего периода времени".

Это фундаментальный международный стандарт. Однако в Британии возраст уголовной ответственности наступает не с 14, а с 10 лет. А в случае с Рокко Конвенция требует, чтобы наручники, как и изоляция, применялись к детям только при наличии прямой угрозы жизни.

Кулак немецкой демократии

Немецкая полиция также нередко нарушает нормы этой Конвенции. Силовики превентивно задерживают детей даже до установления их личности или совершения предполагаемого нарушения.

Блюстители демократии с политических трибун обвиняют белорусских силовиков, хотя действия полиции в самой Германии сильно отличаются.

Возможно, это прерогатива только отдельных стран... Но если бы это происходило в Беларуси, это называлось бы "попирание прав человека", в Германии - это "во благо демократии". Разницу нужно чувствовать. Иначе можно почувствовать кулак этой демократии где-то в районе челюсти. Причем, возможно, даже гендерно нейтральной направленности.

Катерина Тихомирвоа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b3734a-25cb-4b36-b825-d72f7f32cbee/conversions/04e2e958-de66-43f3-bde6-b547d85a3792-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b3734a-25cb-4b36-b825-d72f7f32cbee/conversions/04e2e958-de66-43f3-bde6-b547d85a3792-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b3734a-25cb-4b36-b825-d72f7f32cbee/conversions/04e2e958-de66-43f3-bde6-b547d85a3792-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10b3734a-25cb-4b36-b825-d72f7f32cbee/conversions/04e2e958-de66-43f3-bde6-b547d85a3792-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Германии в 2025-м и 2026-м наиболее резонансные случаи применения насилия силовиками происходили на пропалестинских митингах. Права на гражданскую активность сталкивались с применением перцового газа, ударами кулаков, удушающими приемами и избиением уже лежачих демонстрантов.

Кстати, оказалось, что в Германии в 2025 году от рук полиции погибли 17 человек.

Чаще всего насилию со стороны силовиков подвергаются бедняки. 85-90 % жертв полицейского произвола не обращаются к правозащитникам и в суды, а зализывают раны дома, поскольку боятся, что в результате система обвинит их в "оказании сопротивления" и люди окажутся уже за решеткой.

Говоря в целом о полицейской системе в странах Старого Света, можно сказать, что это не про безопасность. Полицию во Франции, Бельгии, Италии и Испании воспринимают скорее как агрессивного оппонента, а не как защитника.

И действительно, силу чаще всего применяют именно во время акций гражданской активности - на митингах.

"Аргумент силы" против беременной

Нидерланды. Центр для беженцев города Зейст. Супруги, бежавшие из Газы и Сирии, ранее получили отказ в убежище и ждали депортации. Мужчина в порыве отчаяния повредил дверь и телевизор в своей комнате. Прибыла полиция. Беременная жена что-то пыталась объяснить стражам порядка, но против нее применили "аргумент силы".

В полиции заявили, что действовали в "динамичной ситуации" и были вынуждены применять силу против беременной для обеспечения безопасности. После болевого "приема", как пишут СМИ, у женщины случились преждевременные роды.

Полиция стран ЕС не делает разницы между мужчиной, женщиной и ребенком. Там особо не разбираются, каковы причины вызова на предполагаемое место преступления и вообще было ли это преступление, митинги ли это, где вроде как по нормам демократии, которые декларируют всем вокруг, граждане имеют право на мирные собрания.

Тенденция полицейского насилия

Проблема полицейского насилия и избыточного применения силы касается не только стран Старого Света. Это системная проблема "демократий".

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В Австралии копы избили женщину, страдавшую шизофренией. Впоследствии она скончалась. Оказалось, что она страдала и еще одним недугом - у нее был рак.

В целом зафиксировано 113 смертей после встречи с австралийской полицией в 2024 и 2025 годах.

По данным только крупнейшего штата - Нового Южного Уэльса, за те же два года силовики применили насилие почти 10 тыс. раз.

В Канаде в 2025 году февраль стал самым смертоносным - погибли 12 человек. В целом за год зафиксированы по меньшей мере 94 случая гибели людей после встречи с полицией.

Британские копы поверили убийце и арестовали жертву

Нешуточный скандал сейчас гремит в Британии из-за убийства молодого поляка. Полицейские поверили убийце и арестовали жертву.

В декабре 2025 года 21-летний Генри Новак возвращался домой после встречи с друзьями. Мигрант, встретившийся на пути Генри, нанес ему 5 ударов ножом. Но когда на место прибыла полиция, мигрант заявил, что это он - жертва, а на него напал "белый".

Полиция поверила нападавшему, даже несмотря на то, что Генри в этот момент истекал кровью.

Парень успел заслушать из уст британских копов свои права, а потом скончался.

Позже, конечно, удалось установить, кто на самом деле нападавший, а кто жертва. Мигранта осудили. Но главу МВД в тот момент больше всего волновало, как бы чего не вышло. Он заявил, мол, происходящее не должно становиться поводом для противопоставления "белых британцев небелым британцам". А правые политики отметили, что смерть Джорджа Флойда вызвала в британском правительстве больший резонанс, чем убийство молодого человека в собственной стране.

Границы полномочий "демократического" беспредела

После таких примеров уместно вспомнить поговорку про бревно и соринку. Эти люди учат Беларусь, да не только ее, демократии.

2025 год показал кризис полицейской системы стран Евросоюза. Очагами избыточного насилия стали Франция и Германия, где демонстрантам во время мирных акций наносили тяжелые травмы - переломы и сотрясения.