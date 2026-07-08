Европа больше не может спонсировать Украину
Автор:Редакция news.by
Число европейских спонсоров Киева сокращается. Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Это решение подтвердил премьер Петер Мадьяр на полях саммита НАТО.
Еще ряд стран отметили достижение лимита в снабжении ВСУ. К примеру, премьер Болгарии Румен Радев отказ в помощи объяснил исчерпанными ресурсами. По его словам, страна больше не располагает лишним вооружением.
Подобную причину отказа в помощи Киеву озвучили Амстердам и Прага.