Европа больше не может спонсировать Украину

Число европейских спонсоров Киева сокращается. Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Это решение подтвердил премьер Петер Мадьяр на полях саммита НАТО.

Еще ряд стран отметили достижение лимита в снабжении ВСУ. К примеру, премьер Болгарии Румен Радев отказ в помощи объяснил исчерпанными ресурсами. По его словам, страна больше не располагает лишним вооружением.

Подобную причину отказа в помощи Киеву озвучили Амстердам и Прага.