Европа готовит решение по экспроприации активов России
На встрече Зеленского и лидеров евротройки в Лондоне обсуждался вопрос недоступных активов Москвы.
По данным газеты Times, Европа готовится объявить о достижении договоренности по экспроприации замороженных российских активов в течение текущей или следующей недели. Речь идет о выделении Киеву 133 млрд долларов.
Кроме того, Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об изъятии еще 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. 18 млрд евро находятся в банках Франции, однако Париж категорически отказывается перечислять эти средства Киеву.
Также от европейской инициативы отказалась Япония, где заморожено примерно 30 млрд долларов. Премьер страны заявила, что Япония не вправе распоряжаться этими средствами по юридическим причинам.