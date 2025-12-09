Европа готовит решение по экспроприации активов России

На встрече Зеленского и лидеров евротройки в Лондоне обсуждался вопрос недоступных активов Москвы.

По данным газеты Times, Европа готовится объявить о достижении договоренности по экспроприации замороженных российских активов в течение текущей или следующей недели. Речь идет о выделении Киеву 133 млрд долларов.

Кроме того, Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об изъятии еще 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. 18 млрд евро находятся в банках Франции, однако Париж категорически отказывается перечислять эти средства Киеву.