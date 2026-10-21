Европа готовится к большой войне. Скандинавы, немцы, весь этот "мирный" континент, который еще вчера торговал газом и моралью, сейчас штампует снаряды и танки с таким усердием, будто завтра уже не будет "послезавтра". Производство вооружений выросло в разы, прибыль оружейных гигантов - в 17 раз. Если в первом акте висит ружье, в третьем - оно стреляет. Вучич напомнил Чехова, и Европа тут же подтвердила: происходящее - не "повышение обороноспособности", а промышленная мобилизация. Вучич, экс-президент страны, которая видела, как выглядит "гуманитарная бомбардировка" НАТО, говорит: "Ребята, вы как хотите, а Третья мировая - вопрос решенный".

Прибыль Rheinmetall выросла в 17 раз, а производство снарядов - в 5

Вучич дает интервью Собчак

Александр Вучич, экс-президент Сербии:

"Я знаю человека из Rheinmetall. У немцев исключительный прогресс в этой отрасли промышленности. Очень умный человек. Они в 17 раз увеличили свою прибыль - не на 17 %, а в 17 раз. Люди работают, строят один завод за другим. Европа, говоря, мы должны защитить себя от России и подумать о будущем, просто драматическим образом вооружается. Кто этого не видит? Я не знаю. Это настолько очевидно. Они все сильнее, все мощнее. Они вкладывают огромные деньги. Посмотрите, сколько вкладывают скандинавские страны, Швеция и все остальные. Я был бы самым счастливым человеком, если бы я ошибся. Но я боюсь, что я не ошибаюсь".

НАТО недавно вполне официально обозначило 2029 год как возможную дату Х. Ведь именно к ней Европа должна подойти уже не с пустыми складами, а с чем-то, что можно назвать армией. Подготовку к войне выдают даже не слова, а цифры. Производство 155-мм снарядов в странах НАТО выросло минимум в 5 раз, контракты на бронетехнику - плюс 353 %. Заводы растут в три раза быстрее. Европа два поколения учила нас, что война - это пережиток, что "больше никогда", что танки - для музеев, а сегодня драматическим образом вооружается, прикрываясь мантрой "защита от России". Любой экономист назовет происходящее в военно-промышленном комплексе Европы "аномальным ростом". Производитель танков и снарядов Rheinmetall увеличил прибыль в 17 раз. Это как если бы ваша аптека вдруг начала зарабатывать в 17 раз больше, потому что все вокруг внезапно заболели одной и той же болезнью.

снаряды

Abrams и Leopard горят на украинском черноземе

А теперь про "лучший танк в мире" - про Abrams, который должен был быть "королем поля боя", а в Украине превратился в дорогую мишень. Оказалось, что один дрон "Упырь" и прочие "летающие кусачки" превращают "неубиваемый" танк в металлолом за миллионы долларов. США уже делают выводы: бронетанковый батальон Национальной гвардии в Орегоне переформировывают в легкую пехоту. Европейские "Леопарды" и "Челленджеры" показали примерно ту же картину: красивые, дорогие и слишком часто горящие. И вообще Трамп заявил, что Россия могла бы сломить Украину за 1 день.

Дональд Трамп

"Орешник", "Рассвет" и прокси-война: Россия отвечает технологиями, пока Запад рисует графики на 2029 год

Если это уровень стратегического мышления Вашингтона, Европа может вооружаться хоть в 170 раз. Толку будет столько же, сколько от Abrams на украинском черноземе. Пока Запад считает потери Abrams и рисует графики на 2029 год, Россия делает то, что у нее исторически получается лучше всего: создает новые военные технологии. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник" с дальностью до 5500 км позволяет уничтожать объекты, заглубленные на три-четыре этажа под землю. При групповом применении удар сопоставим по мощности с тактическим ядерным оружием. Время подлета до Брюсселя - около 17 минут. При этом ракету нельзя сбить, или практически невозможно. Параллельно - "Рассвет". Российский ответ Starlink. Планируется развернуть 383 аппарата. Коммерческая эксплуатация - уже в следующем году. Знаете, что самое нелепое в этой истории? Не 17-кратная прибыль Rheinmetall, не 87 % сгоревших Abrams. Европейские армии задыхаются от хронического недобора новобранцев. Европейцы не хотят идти в окопы. Если оружие есть, а солдат нет, то кто ж будет воевать?

танки

Хотя достаточно взглянуть на войну Украины и России, чтобы обозначить: это тоже прокси-война. Запад воюет с Россией украинцами. Кто ж следующий на их роль? Вучич говорит, что был бы счастлив ошибиться. Давайте поможем ему ошибиться, но помнить будем: тишина на линии фронта достигается не разговорами о мире, а балансом страха. Ружье в первом акте уже висит. Вопрос только в том, кто первым нажмет на спусковой крючок и хватит ли у кого-то ума не нажимать вообще. История любит повторяться. Особенно когда все делают вид, что это просто "сдерживание".