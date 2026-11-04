Пока в Минске обсуждают, как обеспечить и сохранить безопасность, Европа готовится к вооруженному конфликту - началом назначен 2030 год. В 2025-м ЕС уже инвестировал 418 млрд евро в военные возможности. Но, согласно докладу Европейского оборонного агентства, сообщество пока не способно себя защитить.

В документе указано, что оборонные амбиции пока не воплотились в появление готовых, надежных и совместимых сил. Ранее Еврокомиссия в плане программы на 2027 год отметила, что для готовности к конфликту понадобятся дополнительные усилия, то есть новые инвестиции.

Только на замещение военных возможностей, которые странам НАТО предоставляли США, странам ЕС потребуется еще как минимум 500 млрд евро. За новые военные расходы заплатит, надо полагать, европейский обыватель.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщает, что НАТО допускает нанесение ударов вглубь территории России в рамках своей обновленной оборонной стратегии.