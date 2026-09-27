Краткий пересказ от ИИ

Европа стремительно погружается в энергетический и социальный кризис. Согласно данным Евростата, средние цены на топливо в Старом Свете взлетели на четверть по сравнению с августом прошлого года.

Самый критический рост зафиксирован в Болгарии, где годовое удорожание превысило 34 %. Неудивительно, что на столь удручающем фоне по всему континенту вспыхивают массовые протесты.

Впрочем, причиной для народного недовольства служат не только пустые баки машин. О кризисе в головах политиков и кошельках рядовых граждан - в рубрике "Полная Европа".

Завершив сезон отпусков, рядовой европеец возвращается к привычной жизни. Вот только в этой самой обыденности за время его отсутствия поднакопилось немало проблем.

Самая острая и бьющая по карману - безумный рост цен на автомобильное топливо. Но что примечательно, горючее теперь мало того что дорогое, так его еще и не везде можно достать.

"Если бы топливо стоило меньше одного евро за литр, я бы каждый раз заправляла полный бак. А так - нет, нам приходится приспосабливаться и тщательно планировать каждую поездку. Мы стараемся не совершать по три-четыре отдельные поездки, а объединяем все, что нужно сделать, в один маршрут. Это очень дорого, и это наша главная забота", - рассказала женщина.

Во Франции теперь примерно на каждой пятой АЗС наблюдаются перебои как минимум с одним видом горючего. Особенно критической ситуация стала для местных рыбаков, которые завершают последние приготовления к сезону вылова гребешка.

Понимая, что при нынешней стоимости дизеля выход в море - гарантированное финансовое самоубийство, рыбаки перешли к радикальным мерам и начали массово блокировать НПЗ по всей стране. Вместо конструктивного диалога власти Пятой республики отправили на переговоры спецназ.

В это же время Макрон признает, что в стране происходит черт-те что, и даже пытается продемонстрировать бурную деятельность. Он направил письмо главе Еврокомиссии с требованием ослабить ряд европейских норм по производству топлива. Мол, пусть хуже, но больше. При этом сам французский лидер брать вину на себя отказывается, заявляя: причина всего - геополитическая нестабильность.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Ни для кого не секрет, с какими трудностями столкнулись многие наши соотечественники и семьи из-за резкого взлета цен на топливо. Ценники на заправках достигли исторических максимумов, что создает серьезные проблемы и бьет по покупательной способности граждан. Растет беспокойство по поводу стоимости газа и общей ситуации в энергетике. Однако это положение дел целиком и полностью обусловлено войнами и международной обстановкой".

Впрочем, вскоре протестующим во Франции может прилететь не только струя газа или удар дубинки, но и вполне реальная пуля. В стране на законодательном уровне фактически легализовали расширенное применение огнестрельного оружия полицией.

Против такого государственного произвола на улицы французских городов вновь вышли тысячи разгневанных граждан, требующих отмены полицейского государства.

"Этот закон является частью более широкой тенденции, которая позволяет сотрудникам полиции убивать безнаказанно. Это самая настоящая лицензия на убийство размера "XXL". Подобное разрешение фактически существует и сегодня, но в реальности его собираются расширить", - отметил мужчина.

Стремительно растут цены и в соседней Италии. В Риме таксисты устроили масштабную акцию протеста у здания Министерства экономики и финансов, требуя помощи от правительства. Водители заявляют, что из-за взлетевших цен на бензин и дизель их ежемесячные расходы выросли на 400 евро, что забирает до 40 % семейного бюджета. Они грозятся вообще прекратить работу, если власти не остановят удушение сектора.

Паоло Мачочи, глава компании по производству и продаже тканей (Италия):

"Наши расходы выросли примерно на 300-400 евро в месяц. Если эта тенденция сохранится в течение всего года, то в итоге только на одно топливо мы потратим дополнительно от 3,6 тыс. до 4 тыс. евро".

Пытаясь хоть как-то сбить волну народного гнева, итальянские власти объявили "налоговые каникулы" на содержание автомобилей. Правда, при детальном рассмотрении эти послабления больше похожи на подкуп избирателей перед выборами 2027 года. Все потому, что льгота распространяется только на машины с мощностью до 109 лошадиных сил, и действует строго один год, касается исключительно физических лиц и оформить ее можно только на один автомобиль на семью. Экономия выходит примерно 200 евро, что уж никак не сопоставимо с тратами на топливо.

Габриэле Мазини, эксперт по рынку нефти (Италия):

"Это, безусловно, скорее символическая мера, призванная немного успокоить общественную тревогу из-за роста цен, нежели оказать какое-то реальное влияние на инфляционные тренды или на то, как люди воспринимают стоимость жизни".

В Германии же протесты связаны не только со стоимостью топлива, но и кризисом в промышленности. Под 200 тыс. рабочих автомобильных концернов вышли на марши по всей стране из-за планов Фольксвагена закрыть 4 завода.

Люди требуют гарантий занятости и масштабных инвестиций, заявляя, что от стабильности автогигантов зависят жизни сотен тысяч семей и экономика целых городов.

"На самом деле пугает абсолютно все. Ведь когда речь заходит о возможном закрытии заводов, каждый из нас, естественно, боится потерять работу. От этого предприятия зависят судьбы огромного количества людей, на нем держится весь наш город. Поставщики, мелкий бизнес, вся здешняя инфраструктура", - рассказал молодой человек.

Впрочем, народный гнев на европейских просторах связан не только с промышленностью и топливным дефицитом. В Эстонии прокатилась волна забастовок учителей, требующих от чиновников прекратить урезать расходы на образование ради военных заказов и наконец-то поднять их зарплаты.

В Румынии протесты фермеров и вовсе переросли в войну с правоохранителями. Крестьяне, доведенные до отчаяния запретом на экспорт скота и принудительным превентивным забоем овец, требуют остановить рост цен на горючее и компенсировать убытки. В ответ же, как всегда, - лишь гул в ушах после ударов дубинкой. Итог - 24 пострадавших и под 3 десятка задержанных.

Вот такая удивительная и, главное, гармоничная картина современного европейского благополучия. Пока политики активно делают вид, что пытаются решить проблемы своих избирателей, этих самых избирателей не менее активно избивают.

Вот только что-то подсказывает, что с приближением холодов масштабы народных протестов, несмотря на все попытки их подавления по лучшим канонам европейской демократии, будут и дальше нарастать.

Формула проста - если собственные дома станет слишком дорого обогревать, европейцы неизбежно начнут греться у костров на уличных баррикадах.