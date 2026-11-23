Евросоюз занимается урезанием социалки для своих граждан ради войны в Украине. Чтобы выделить Киеву 100 млрд евро, Брюссель отнимает деньги у науки и образования Европы.

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным позвонил в Берлин и спросил лидеров "Коалиции желающих": "Вы серьезно продолжаете это финансировать, пока люди гибнут?" Американский президент прямо указал на цену и спросил, не пора ли считать не только деньги, но и трупы. Европа молчит. Потому что ответ неудобный.

"Коалиция желающих" подтвердила, что продолжит поддерживать Украину "как в финансовом, так и в военном плане". Доказательство - кредит ЕС в 45 млрд евро. В Брюсселе это называют "стратегической солидарностью". А в Праге, Братиславе и Софии - называют уже по-другому.

Финансовая дыра: бюджетный нож и священная корова ЕС

Председатель Евросовета выкатил "переговорную коробку" на 2028-2034 годы: 1,78 трлн евро вместо почти 2 трлн евро. Минус 204 млрд евро. То есть 10 % от первоначальной фантазии Еврокомиссии. Режут социально-экономическое развитие регионов и сельское хозяйство (минус 54 млрд евро), конкурентоспособность (минус 95 млрд евро) и другие антикризисные программы. А вот "резерв для Украины" - до 100 млрд евро - оставили как есть. При том, что только на 2027 год у Киева дыра в бюджете оценивается в 70 млрд евро, а общие расходы - под 211 млрд евро.

И вот тут единство заканчивается. Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия - четыре всадника бюджетного апокалипсиса. Премьер Чехии Андрей Бабиш не согласен.

Андрей Бабиш, премьер Чехии:

"И почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Почему? Она должна получать средства из внеевропейского бюджета".

Роберт Фицо из Словакии пошел еще дальше. Новый кредит на 45 млрд евро (который должен частично закрыть дыру 2027 года) он назвал подарком. По его словам, Украина не вернет ни цента - ни из 90 млрд евро, ни из новых 45 млрд евро.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Словакия не участвовала в предоставлении ЕС первого кредита в размере 90 млрд евро Украине, и так же мы намерены поступить сейчас, хотя нас политически шантажируют, связывая участие в этом кредите с целым бюджетом ЕС… Правда такова, что речь не идет о кредитах, а речь идет о дарах".

Солидарность отменяется: Прага, Братислава и София говорят: "Хватит"

Болгария - беднейшая страна ЕС. Премьер Румен Радев объявил: его страна прекращает поставки оружия и боеприпасов из армейских запасов. Причина - свой бюджетный дефицит. Это не "пророссийская позиция". Это арифметика. Когда у тебя в кармане пусто, ты не можешь давать в долг. Даже если очень хочешь.

Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне пригрозил: "Не согласитесь финансировать Украину - не будет бюджета". Фицо назвал это "типичным шантажом".

Неудобные вопросы для Брюсселя

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Если сейчас они вдруг изменят свою стратегию, откажутся от поддержки Украины и все освободившиеся дефицитные средства перенаправят вдруг на свою социалку, то к ним возникнут резонные вопросы. А, может быть, и не угрожала нам никакая Москва? Может быть, это все ваши политические маневры, может быть, это все иллюзия и создание так называемого кризисного менеджмента. Это такая история, когда автор специально вызывает какой-то кризис, его поддерживает".

Европа стоит на пороге бюджетного бунта. 204 млрд сокращений. 100 млрд безвозвратных средств для Украины. 26 и 27 ноября пройдет экстренный саммит.

Европа режет себе науку, регионы и защиту граждан, чтобы сохранить священную статью на чужую войну. Не называет кредиты подарками, хотя все понимают, что это именно так. Трамп уже спросил вслух Европу. Осталось, чтобы европейские избиратели тоже начали задавать тот же вопрос. Потому что деньги заканчиваются не у Киева. Они заканчиваются у тех, кто платит.