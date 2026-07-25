Европа опасается попасть в зависимость от американского газа

Евросоюз опасается попасть в зависимость от американского газа вследствие отказа от российских энергоносителей, пишет The New York Times.

По данным издания, в ближайшие полгода ЕС полностью прекратит импорт российского СПГ. Выпадающие объемы планируют компенсировать поставками из США, которые уже обеспечивают около двух третей европейского импорта. К концу десятилетия эта доля может вырасти до 80 %.

По информации издания, ситуация вызывает сильную тревогу среди лидеров оборонного и энергетического секторов. Они опасаются, что Европа предоставляет Вашингтону чрезмерное влияние на свою внутреннюю энергетическую политику.