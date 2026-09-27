Bloomberg: миру грозит нефтяной кризис хуже шока 70-х

Европейцы опасаются приближения зимы. Так, 65% опрошенных эстонцев волнуют неподъемные цены на коммунальные услуги и отопление.

Тревогу испытывают и жители соседней Латвии. И эти переживания весьма обоснованы. Государственный совет по регулированию энергетики прогнозирует: в предстоящем отопительном сезоне тепло будет стоить на четверть дороже, чем в прошлом. Сильнее всего пострадают регионы, где для производства тепла используют природный газ.

Тяжелая зима ждет жителей и других европейских стран. Газохранилища заполнены примерно на 70 % - это самый низкий показатель за последние 15 лет.

Bloomberg утверждает, что мир оказался на пороге нового нефтяного кризиса, который превзойдет кризис 70-х. По мнению экспертов, цена в 106 долларов за баррель означает, что топливо начнет дорожать с опережением. Так, например, средняя цена дизеля в ЕС достигла двух евро 23 евроцентов за литр. Дороже всего - в Дании, Финляндии и Германии. Там цены - не ниже 2,5 евро за литр.