Европа определилась со своим составом на переговорах по Украине. Интересы региона представят институты Евросоюза и пятерка стран формата "E5" - Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после беседы с президентом Финляндии Стуббом.

Инициатива преподносится как попытка Брюсселя и Лондона закрепить за собой позиции в дипломатическом процессе и показать политическое единство, которого на деле в Европе давно нет.

Привлечение крупнейших игроков, включая вышедший из ЕС Лондон, должно создать видимость общего фронта на фоне острых внутренних противоречий и кризиса внутри самого союза.