Европа осталась без урожая - засуха нанесла аграриям колоссальный ущерб

Сельское хозяйство Европы переживает сильнейший кризис. Как пишет The Guardian, французские, итальянские и испанские аграрии заявляют о катастрофическом неурожае из-за рекордной жары и засухи.

Так, французский сбор кукурузы рухнул на 35 % - это минимум за последние 46 лет. В разы сократились показатели и в сфере овощеводства. Страна может лишиться всего урожая артишоков. Даже производство сена для зимнего корма скота упало примерно на 30 % ниже среднего показателя.



В Италии зной выжег больше половины сельхозугодий, снизив надои молока на пятую часть, а испанские виноделы и производители зерна фиксируют падение объемов почти наполовину. Правительства стран ЕС судорожно пытаются спасти фермеров субсидиями. Вот только эти деньги им не помогут вернуть потерянный урожай, а обычным европейцам пережить шок от новых ценников в магазинах.