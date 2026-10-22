Европа отказалась от конфискации российских активов в пользу Украины

Похоже, Европа поставила крест на идее конфискации российских активов в пользу Украины.



Издание The Brussels Times сообщает, что властям страны удалось убедить Еврокомиссию отказаться от попыток конфисковать замороженные активы.

Премьер допускает, что отдельные страны могут возвращаться к этой идее и впредь, но, по его мнению, до конца войны вопрос можно считать закрытым.

Именно сейчас Киев требует от Европы 70 млрд евро. Соответственно, отказ от претензий на российские авуары означает для Украины серьезные проблемы с деньгами, по крайней мере, до заключения хоть какого-нибудь мира.