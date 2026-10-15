Европа отказалась разморозить российские активы

Представители США предложили европейским странам частично разморозить российские активы. Такие подробности переговоров в Майами публикует Financial Times.

Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также предложили создать специальный финансовый инструмент под контролем США. Европейские представители предложение отклонили. Тем не менее варианты использования замороженных активов продолжают обсуждаться.

Отклонил предложение Белого дома и Владимир Зеленский. Он заявил британскому журналисту в Лондоне, что выборы, о которых говорил Дональд Трамп, невозможны, и в отставку он не собирается. Также он пожаловался, что чувствует себя "преданным" из-за решения президента США заключить дизельную сделку с Москвой. Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой восстановить работу Starlink в Украине. Тем временем глава глава SpaceX призвал его уйти в отставку.