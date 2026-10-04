Европа платит за дружбу с США

За сомнительные автосхемы приходится платить обманутым покупателям. А вот за геополитические авантюры расплачиваются уже целые государства.

Более 100 млрд евро - в такую сумму обошелся Евросоюзу очередной виток трансатлантической дружбы. Столько Старый Свет дополнительно заплатил за энергоресурсы с начала года. И сказать за это "спасибо" европейцы должны исключительно своему главному стратегическому партнеру - Вашингтону. Сначала Штаты вынудили их отказаться от российских энергоносителей, а после парализовали и ближневосточные каналы поставок.

В итоге Старый Свет неожиданно подсел на американскую нефтяную иглу. Последние месяцы блок импортировал из США почти 50 % от общего объема дизеля. Вот только неожиданно выяснилось, что и у Штатов резерв не бездонный.

Стратегический запас черного золота там рухнул до минимума с 1982 года. И теперь Трамп угрожает полностью запретить экспорт дизеля, чтобы спасти собственные бензоколонки и рейтинги. Для Евросоюза это означает не просто дефицит, а тотальное удорожание абсолютно всего.

Европейский континент вновь оказался беззащитен перед лицом надвигающихся холодов. Мало того что Старый Свет до сих пор не сумел заполнить свои подземные газовые хранилища хотя бы до безопасного минимума, теперь его настигла еще одна перспектива куда более осязаемой катастрофы.

Континент стоит на пороге острой нехватки дизельного топлива. И всему виной тот самый лучший друг, с которым и враги не нужны. Но в открытую о так США в Европах говорить не принято, зато вполне допустимо подсчитывать убытки.

Дан Йоргенсен, европейский комиссар по вопросам энергетики:

"В текущем году мы уже перешагнули отметку в 100 млрд евро, которые переплатили за энергоносители, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы газа или нефти. 100 млрд евро! Это, безусловно, наглядно демонстрирует, насколько пагубна и неустойчива для нас зависимость от источников энергии из других регионов мира. Раньше мы зависели от России, и, к счастью, сейчас мы от этого уходим. Тем не менее, факт остается фактом. Когда цены на мировом рынке растут, это по-прежнему бьет по нашим гражданам и наносит тяжелейший удар по промышленности".

Согласитесь, странное счастье - отказаться от дешевых и гарантированных поставок в обмен на крайне нестабильный рынок. Так что же такого провернули Штаты, от чего теперь страдает рядовой европеец? А тут такая экономическая многоходовка, что даже гроссмейстерам и не снилась.

Сначала Вашингтон с помощью киевских марионеток и развязанной ими войны вынудили Евросоюз практически полностью отказаться от российских энергоресурсов. Затем, спровоцировав хаос на Ближнем Востоке, лишили союзников доступа и к альтернативным недрам. В сухом остатке чуть ли не единственным поставщиком топлива на европейский рынок остались сами США. И только сейчас до брюссельских чинов начинает доходить, в какой колониальной зависимости и беспомощности они оказались.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Когда речь заходит о ценах на бензин и дизель, Евросоюз в целом оставляет все государства-члены на произвол судьбы перед лицом катастрофических последствий кризиса. Тот факт, что от нас ожидают компенсации цен на топливо за счет пенсий, здравоохранения или образования, - это проявление не только некомпетентности Евросоюза, но прежде всего его цинизма. Американцы сталкиваются с Ираном, весь Ближний Восток в огне, а государства-члены должны расплачиваться за войну, к которой они не имеют никакого отношения. Если ЕС тратит сотни миллиардов евро на поддержку Украины, если мы способны созывать внеочередные саммиты, то Еврокомиссии пора показать, что ее также заботит такая "мелочь", как гражданин Европейского союза".

И тут впору задаться вопросом, а действительно, когда в последний раз Брюссель хоть что-то делал именно в интересах гражданина, а не мигранта из далекой страны или чиновника, годами заседающего в теплом и уютном кабинете? Неспособность защищать интересы народа уже привела к многомиллиардным потерям только в сфере энергетики. Но теперь европейский рынок готовится принять новый удар.

В Штатах на полном серьезе обсуждают запрет на экспорт дизеля. И это шаг моментально взвинтит цены в ЕС до небес. И это не просто ценник на заправке, это автоматический взлет стоимости грузоперевозок, коллапс сельхозпроизводства и новый виток инфляции на абсолютно все товары.

"Все эти колоссальные затраты на электроэнергию бьют по нашей прибыли. Это те деньги, которые мы не можем забрать в качестве зарплаты, это прибавка к жалованью, которую мы не можем дать нашим сотрудникам. Это инвестиции, которые мы просто не в состоянии сделать. И да, люди очень напуганы. Они всерьез думают, что просто не смогут позволить себе обогреть свои дома этой зимой", - рассказал пекарь из Франции Кевин Люс.

Чтобы хоть как-то понять, что делать и как выживать в условиях надвигающегося дефицита, в Дублине был экстренно организован саммит министров энергетики стран ЕС. Вот только и на этой высокой встрече чиновники не сумели придумать ничего нового.

Еврокомиссия устами своих представителей фактически расписалась в бессилии, открыто признав, что судьба европейской промышленности теперь полностью зависит от милости Вашингтона.

Дан Йоргенсен, европейский комиссар по вопросам энергетики:

"Я направил предельно четкий сигнал моему американскому коллеге, а также общественности: в этих сложных обстоятельствах никто - ни Соединенные Штаты, ни мы - не заинтересован в том, чтобы препятствовать максимально свободному движению энергоресурсов".

Но пока одни подают сигналы, другие пытаются реально спасти остатки логистики - даже силовыми методами. Франция, понимая, что американское направление в любой момент может закрыться, вдруг вознамерилась срочно направить в Саудовскую Аравию свой воинский контингент, радары и системы ПВО.

Задача - прикрыть от атак нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы в районе критически важного для европейского импорта саудовского порта Янбу.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Посмотрим, как будут развиваться события. В зависимости от оперативной необходимости мы можем привлечь и истребители - у нас есть определенные силы в этом регионе. Но в любом случае мы разворачиваем силы для защиты этого объекта, поскольку еще несколько недель назад отсюда ежедневно отгружалось более 5 млн баррелей нефти".

Тем временем скорую нормализацию ситуации обещает и Дональд Трамп. Вот только его риторика совершенно не совпадает с посылами европейцев. Хозяин Белого дома отказывается соглашаться с тем, что именно спровоцированная им нестабильность на Ближнем Востоке стала первопричиной нынешнего глобального кризиса. Зато американский лидер со свойственной ему манерой во всех бедах винит исключительно украинский конфликт, который никогда бы не начался, будь он президентом.

Дональд Трамп, президент США:

"На самом деле это не ближневосточная проблема. Это результат того, что Украина и Россия ведут боевые действия. Украина наносит удары по дизельным НПЗ в России, а ведь именно они выполняли огромный объем переработки. Я разговаривал с Зеленским и сказал ему: "Вам нужно поумерить пыл в отношении нефтеперерабатывающих заводов". И он ответил: "Что ж, мы, вероятно, так и сделаем, потому что создаем проблему глобального масштаба". Впрочем, мы разберемся с этой ситуацией. Думаю, мы очень скоро завершим этот конфликт и все наладится".

И хотя сегодня ведущие аналитики сходятся во мнении, что возможный запрет или ограничение экспорта дизельного топлива для самих США не станет панацеей, это практически единственная мера, которую Белый дом может предпринять, чтобы временно сбить цены на горючее внутри страны.

Пока Трамп не стабилизировал ситуацию ни на Ближнем Востоке, ни в Украине - это тот немногий способ поднять рейтинг республиканцев перед промежуточными выборами. А избиратель сегодня суров и недоволен, ибо стоимость дизеля на заправках бьет рекорды, приближаясь к 7 долларам за галлон, а стратегический запас черного золота в американских хранилищах уже рухнул до критического минимума с 1982 года.

Так что если Трампу придется выбирать между замерзающей Европой и собственным электоральным благополучием, опыт подсказывает, что он без малейших колебаний выберет себя.