Европа пообещала Украине 4 комплекса SAMP/T вместо Patriot к концу года

Итальянское издание La Repubblica сообщает, что европейские страны пообещали решить проблему острого дефицита ракет Patriot, с которым столкнулась Украина.

Как известно, последние несколько недель ВСУ не в силах защитить небо над городами страны: украинская ПВО оказалась бессильна перед российскими ракетными атаками. Ни Соединенные Штаты, ни иные союзники Киева не сумели отыскать необходимые для эффективной защиты неба ресурсы.

Италия и Франция в этой связи обещают поставить Украине до исхода года 4 комплекса SAMP/T, которые считаются европейским аналогом Patriot.

Кроме того, Рим и Париж намерены организовать производство систем ПВО силами самих украинцев. Впрочем, эти обещания могут остаться нереализованными: производство SAMP/T слишком высокотехнологично, чтобы его организовать в Украине с нуля, да и нужное количество готовых комплексов в краткие сроки вряд ли удастся отыскать.