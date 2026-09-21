Европа поставляет Украине электрооборудование для подготовки к зиме

Запад начал готовить Украину к зиме, пишет Bloomberg. Как сообщил источник агентства, европейские страны начали поставки запчастей для электростанций и отопительного оборудования.

В Киеве ожидают, возможно, самую суровую зиму с начала СВО - более тяжелую, чем в 2025 году. Тогда наблюдались длительные отключения электроэнергии и отопления.

Один из собеседников Bloomberg, неназванный высокопоставленный европейский чиновник, заявил, что если Украина не сможет успешно справиться с холодами, ей грозит и военное поражение. В связи с этим европейские партнеры Киева намерены добиваться от Трампа и поставок дополнительных ракет для комплексов Patriot.