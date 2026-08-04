Путь Украины в Евросоюз становится все более отдаленным. Так, в Европейском инвестиционном банке открыто признали, что Брюссель на данный момент не может предоставить Украине полных гарантий членства в объединении.

Представители банка подчеркнули, что европейским властям пора честно заявить о невозможности интеграции страны в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Впрочем, на Западе складывается впечатление, что Киев и сам не торопится в ЕС.

Британское издание The Economist обвиняет Зеленского в умышленном уклонении от проведения необходимых для вступления преобразований. Сообщается, что Киев откровенно затягивает начало реформ в сфере верховенства закона, демократии и борьбы с коррупцией.

Вместо оперативного внедрения европейских стандартов пока принято лишь два профильных законопроекта из четырех.