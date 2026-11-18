Еврокомиссия предложила новую программу финансирования Киева: 45 млрд евро планируется выделить Украине в 2027 году, еще 25 млрд Брюссель ожидает "от партнеров".

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, возвращать эти деньги Украина должна будет, только если "Россия оплатит Украине весь ущерб".

На следующей неделе Евросоюз представит 22-й пакет санкций против Москвы. Сами западные СМИ подчеркивают: введение новых ограничений призвано показать решимость Брюсселя в вопросе давления на Россию на фоне мирных переговоров по Украине.