Европа просит Турцию о поставках любого газа, кроме российского

Страны ЕС на фоне острого дефицита газа бросились просить Турцию об увеличении поставок, однако выставили абсурдное условие: топливо не должно быть российским.

Как заявил министр энергетики Турции, европейские страны подразумевают поставки в том числе с черноморских месторождений Турции, но страна сама потребляет значительное количество своего голубого топлива. Более того, после поступления топлива в общую трубопроводную систему определить происхождение конкретного объема практически невозможно.

При этом 40 % поставок в Турцию идут из России.