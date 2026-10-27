Учебники истории в ЕС можно смело сдавать в макулатуру. Помните патетические рассказы о Великом переселении народов, сокрушившем Римскую империю? Сегодня мы наблюдаем его современный ремейк, версию 2.0. Правда, есть один нюанс.

Нынешним гостям континента даже не пришлось пачкать руки. Старый Свет сам услужливо распахнул кованые ворота, расстелил бархатную ковровую дорожку, выписал пожизненные пособия и слезно извинился за то, что в местных апартаментах недостаточно комфортно.

Институт ремиграции опубликовал пугающий демографический прогноз. В ближайшие десятилетия коренное население станет абсолютным меньшинством. Первой этот рубеж, по расчетам, может преодолеть Швейцария - в 2038 году. Далее следуют Бельгия и Германия, Швеция - в 2046-м, Австрия и Великобритания - в 2052-м и 2053-м соответственно. За ними послушно выстроятся в очередь Испания, Нидерланды и Норвегия.

Процесс стал необратимым. Причем эксперты подчеркивают: считали не только тех, кто только вчера спрыгнул с надувной лодки, но и родившиеся в стране люди с миграционным происхождением.

Катерина Волкова, экономист (Россия):

"Это говорит только о том, что нужно менять социально-демографическую политику. Единственный способ ее поменять - это увеличить уровень жизни местного населения, дать больше возможностей для того, чтобы заводить детей: детские сады, социалка, школа, естественно, более процветающая экономика. Ну, вот, собственно, выход. Если этот выход не будет принят, значит, будет увеличиваться миграция и все сопутствующие проблемы".

Взгляните на Туманный Альбион. Daily Mail наглядно показала, как исчезают британские фамилии в стране. В 1996 году самыми распространенными фамилиями новорожденных в Англии и Уэльсе были Смит, Джонс, Уильямс, Тейлор, Браун и Дэвис. Лидеры нового времени: Смит, Хан, Ахмед, Али, Джонс и Хуссейн. А самое популярное имя среди мальчиков третий год подряд безоговорочно удерживает Мухаммед.

А что достается коренным жителям? А для своих ресурсов нет. В Нидерландах министр жилья в разгар кризиса предлагает молодым голландцам пожить подольше у родителей, потому что у них есть такая возможность, а мигрантам жилье нужнее. Еврочиновникам не до благополучия своих граждан, они заняты штамповкой электората и милитаризацией. Британский министр обороны заявляет: страна должна быть готова к возможной войне и увеличить свой оборонный потенциал уже через тысячу дней. А должна... кому?

Алекс Армстронг, ведущий GB News (Великобритания):

"Может быть, я должен воевать за правительство? За то самое правительство, которое наводнило Британию миллионами низкоквалифицированных мигрантов, взвинтило цены на жилье, сдерживает рост зарплат, допустило стремительный рост цен на энергоносители и при этом продолжает проводить политику, которая причиняет людям все больше страданий?"

В испанском анклаве Сеута местная полиция фиксирует театр абсурда высшей пробы. Около 70 % недавних прошений об убежище поданы под предлогом преследования на родине за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вчерашние брутальные парни внезапно вспоминают про радужную повестку, лишь бы зацепиться за социальное жилье и жирные чеки. И европейская Фемида с умным видом листает эти папки, послушно оплачивая комедию из карманов собственных налогоплательщиков.

Мигрантов нужно образовывать, интегрировать, приучать к обычаям и европейской культуре. Но как можно внедрить традиции тем, кто своими глазами видит, что Европа сама методично уничтожает свои корни, стыдится своей веры и переписывает собственную историю?