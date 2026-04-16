3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Европа разрабатывает послевоенный план по освобождению Ормузского пролива
Автор:Редакция news.by
Европа разрабатывает послевоенный план по освобождению Ормузского пролива без США - об этом пишет "Уолл стрит джорнал". И уточняет: Франция и Британия решили взять ситуацию с заблокированным проливом в свои руки. Главное - исключить США, в противном случае Тегеран может отказаться.
Цели три: создание логистики для обеспечения выхода судов, проведение операции по разминированию и обеспечение регулярного военного сопровождения и наблюдения.
Германия, у которой гораздо больше финансовых возможностей, чем у союзников, по сообщениям источников, 16 апреля может официально объявить о своем участии.
Европейские дипломаты, знакомые с планом, также говорят, что европейские корабли ее будут находиться под американским командованием.