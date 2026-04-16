Европа разрабатывает послевоенный план по освобождению Ормузского пролива без США - об этом пишет "Уолл стрит джорнал". И уточняет: Франция и Британия решили взять ситуацию с заблокированным проливом в свои руки. Главное - исключить США, в противном случае Тегеран может отказаться.

Цели три: создание логистики для обеспечения выхода судов, проведение операции по разминированию и обеспечение регулярного военного сопровождения и наблюдения.

Германия, у которой гораздо больше финансовых возможностей, чем у союзников, по сообщениям источников, 16 апреля может официально объявить о своем участии.