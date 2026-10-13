Запасы газа в хранилищах Европы близки к историческому антирекорду. В Германии, располагающей самыми большими подземными хранилищами в регионе, заполненность составляет лишь 59 %. Еще меньший объем запасов в Словакии - 56 % и в Латвии - всего 49 %.

Направления импорта газа в Европу изменились с 2022 года после того, как Брюссель ввел санкции и отказался от трубопроводных поставок из России. Крупнейшими поставщиками стали Норвегия и США.

Полный запрет на поставки газа из России вступит в силу с 1 января. В Кремле обоснованно отмечают, что страны ЕС, избавившись от эфемерной российской зависимости, угодили в реальную зависимость от США.