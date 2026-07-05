Европа рискует превратиться в страну третьего мира - Трамп

Европа рискует превратиться в страну третьего мира. Об этом заявил в своей соцсети президент США.

Трамп отметил: "Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, сама становится страной третьего мира". Хозяин Белого дома добавил, что подобные процессы происходят "быстро, в мгновение ока". В связи с этим американский лидер заключил, что его избрали на пост президента Соединенных Штатов "как раз вовремя".

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал масштабную полугодовую ревизию размещения американских войск и военных объектов в Европе.