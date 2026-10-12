Европа рискует столкнуться с финансовым кризисом из-за огромных госдолгов

Европа рискует столкнуться с финансовым кризисом из-за огромных государственных долгов. По информации Bloomberg, инвесторы начали массово избавляться от европейских облигаций, потому что больше не верят, что власти смогут вернуть эти деньги.

В Бундесбанке заявили, что ситуация вышла из зоны безопасности из-за огромных трат на пандемию и военные конфликты. Хуже всего дела обстоят во Франции - там рынок гособлигаций уже начал рушиться на фоне политических проблем. Париж теперь платит по долгам даже больше, чем Греция.

Паника быстро перекинулась и на другие страны с большими долгами. Например, Италия, чтобы хоть как-то залатать дыру в бюджете, пошла на крайние меры и урезала расходы на оборону. Теперь Бундесбанк и МВФ требуют от европейских правительств срочно затянуть пояса, пока экономика блока окончательно не рухнула.