Европа стареет и страдает от дефицита рабочих рук

Еврокомиссия подготовила доклад о демографических перспективах ЕС и о последствиях для экономики Старого Света существующих крайне опасных тенденций.

Исследование позволило установить, что старение и сокращение численности населения протекает гораздо более быстрыми, чем ожидалось, темпами. Сегодня Евросоюз достиг пика численности своих жителей - их насчитывается 450 млн человек.

Сокращение населения к 2100 году составит 11 %: его станет меньше на 47 млн. Уже через 20 лет, в 2050-м, каждый третий европеец будет старше 65 лет. С учетом детей, инвалидов и ряда других категорий населения, численность трудоспособных составит менее половины граждан.

Вдобавок, около 20 % трудоспособных европейцев не выходят на рынок труда. Ситуация настолько сложная, что властям рекомендуется провести немедленные реформы - в частности, повысить пенсионный возраст и усовершенствовать миграционную политику. В противном случае ЕС погрузится в безысходную экономическую депрессию.