Европа столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за аномальной жары

Жара в Европе превращается из погодной аномалии в серьезный экономический удар. Засуха выжигает урожаи, обмелевшие реки парализуют грузовые перевозки. Европа столкнулась с цепной реакцией, где один природный фактор способен одновременно ударить по продовольствию, логистике и энергетике.

"Главная сфера, которая пострадала, - это сельское хозяйство. В результате этой жары урожайность зерновых снизилась на 10 %, по разным оценкам. Во Франции потерян урожай примерно на 1 млрд евро. Вторая сфера, которая пострадала больше всего, - это транспорт. Обмеление рек привело к тому, что, например, по Дунаю транспортное сообщение прекратилось. Теперь непонятно, когда оно возобновится, потому что надо дождаться осенне-зимних дождей. Собственно, от дождей до наполнения реки пройдет то же время. На ближайшие полгода Дунай выбыл из строя. То же самое касается и других рек. Еще одна пострадавшая часть европейской экономики - это энергетика, потому что охлаждение многих электростанций идет за счет рек", - отметил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.