Европа тратит газ рекордно быстрыми темпами

Европа опустошает запасы газа в два раза быстрее, чем за последние 5 лет. Уже с начала отопительного сезона европейские страны изъяли из подземных хранилищ более 1,5 млрд куб. м газа. При этом газохранилища ЕС заполнены всего на 74 % - это исторический минимум.

Критическая ситуация в энергетике уже сказывается на финансовом положении населения. По прогнозам аналитиков, в этом отопительном сезоне счета на коммунальные услуги вырастут в среднем по Европе на 20 %.