Европа утвердила состав делегации для переговоров с Россией

Представители пяти стран войдут в европейскую делегацию для участия в экспертных переговорах с Россией. Как сообщает Bloomberg, она будет состоять из представителей Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Польши, а также Великобритании.

Состав делегации был утвержден лидерами ЕС на саммите в Дублине.

Как пояснил глава Евросовета Антониу Кошта, так называемая группа Е5 будет представлять "коалицию желающих": блок государств, оказывающих военную помощь Киеву.

Ранее в Кремле сообщили, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта уже согласован. Он возобновится уже на следующей неделе с участием европейских представителей.