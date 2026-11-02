Европа в огне: что стоит за волной протестов?

Вся Европа сейчас буквально в огне протестов. Сокращение соцвыплат, рост цен, жилищный и образовательный кризис, недовольства властью. Народ бунтует в Германии, Албании, Италии, Австрии, Португалии, Швейцарии и Нидерландах и, конечно, во Франции. Тысяча задержанных и избитых полицией. Во Франции молодежь, профсоюзы и "желтые жилеты" организовали третью субботу народного гнева. Впереди новые крупные протесты, которые союз студентов организует 3 и 5 ноября.

Германия

Масштабные протесты молодежи прошли 31 октября более чем в 30 городах Германии. В Кельне людей разгоняли водометами. При этом Мерц выразил особую благодарность силовикам за образцовые действия и заявил, что протестующие почувствуют на себе всю строгость закона.

Португалия

В Лиссабоне люди бастуют против законопроекта об аренде. Они установили более 50 палаток. Конечно же, полиция демократично с помощью дубинок жестко дала свой ответ.

Италия

В Италии прошла общенациональная забастовка и массовые протесты от профсоюзов. Акции охватили более 50 городов. В Турине полиция применила водометы и слезоточивый газ против людей. А в Риме студенты разбили протестный палаточный лагерь и объявили бессрочную забастовку.