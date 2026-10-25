Европа в огне: рекордное снижение уровня жизни взорвало континент

Минувшие день и ночь разорвали витринный фасад европейского сада. Континент полыхнул гневом сотен тысяч людей, доведенных до нищеты.

Франция

Эпицентр событий - Франция. По разным подсчетам, 410 тыс. человек вышли на улицы, потому что выживать дальше стало невыносимо. Уровень бедности в Пятой республике пробил двадцатилетний максимум. Но вместо хлеба людям предложили полицейские дубинки и ревущие водометы. Облака удушливого слезоточивого газа накрыли Париж, Лион, Марсель, Нант и Бордо.

"Мы также в долгу перед этой молодежью. Они видят, как их родители из-за политики правительства оказываются совершенно сломленными, изможденными, доведенными до предела. Молодые люди страдают и из-за того, что их родители живут в ужасающих условиях, и из-за отсутствия собственного будущего. Какое будущее мы им предлагаем? Будущее, в котором им придется браться за несколько работ сразу? Будущее в постоянной нестабильности? Мы больше не можем мириться с этой системой. Нам нужна другая экономическая модель. Нам действительно нужна революция", - сказала одна из протестующих.

Итог "силового" диалога - почти 1 тыс. задержанных за одни сутки. Париж сделал ставку на максимальную жестокость. Точное число раненых установить пока невозможно. В Сети появилось сообщение, что премьер Себастьен Лекорню уже готовит блокировку социальных сетей.

Испания

Тот же сценарий и на юге континента. Центр Барселоны превратился в поле боя после молодежного марша протеста. Здесь имел место жесткий силовой разгон. Против поколения, у которого отобрали будущее грабительскими ценами на жилье, силовики применили снаряды.

Италия

В Италии восстание захлестнуло крупнейшие города. Люди требуют остановить рост цен на продукты, обуздать арендную плату и перестать урезать социальные бюджеты. Ответ Рима последовал незамедлительно - тотальные облавы. Полиция проверила документы более чем у 4 тыс. человек. 371 демонстрант отправлен в отделение, среди них - 110 несовершеннолетних.

Албания

Жесткие столкновения молодежи и оппозиции с полицией не прекращаются в Албании. Против демонстрантов бросили тяжелую технику. Центр албанской столицы утонул в белом дыму. Резиновые пули и осколки гранат достались не только протестующим. Ранения получили и журналисты, снимавшие полицейскую расправу.

Итог субботы, 24 октября, обнажил главное. Европейские институты, годами читающие лекции о правах человека всему остальному миру, у себя дома отвечают на базовые требования о выживании арестами, газом и переломанными ребрами.