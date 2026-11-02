Краткий пересказ от ИИ

Европа охвачена протестами. Человек работает, платит налоги, а потом выясняет, что на его налоги построили не больницу, а очередной военный полигон, не школу, а перевели очередной транш куда-то далеко за границу. И власть ему говорит: "Это все ради безопасности". И этот человек думает: "Минуточку... Безопасность - это когда у тебя есть работа, жилье и перспектива..." А это у меня есть? И судя по тому, что он выходит на улицу, а за пазухой у него коктейль Молотова, ответ получается отрицательный. Либо он уверен, что власть его не слышит.

Европа в огне. География бунта: от Парижа до Варшавы

Макрон, кажется, единственный в истории политик, чью голову за одну неделю разбили дважды. И оба раза это не сказалось на его рейтинге. Потому что он уже давно и так ниже плинтуса. Сожжено чучело Макрона, разбита пиньята с его головой. Символизм - это тоже оружие. В полицейских летят коктейли Молотова. Во Франции на улицы вышли около полумиллиона человек.

Горит не только Париж. Массовые протесты охватили как минимум 11 европейских стран. В Германии люди в масках (дело было на Хэллоуин, что придает происходящему дополнительный сюрреализм) жгли мусоровозы и забрасывали полицию петардами и коктейлями Молотова. Испанская Барселона отличилась 128 задержанными, большинство из которых - несовершеннолетние; в Мадриде на площади Сибелес собрались 70 тыс. человек, требующих не абстрактной "свободы", а вполне конкретной крыши над головой.

Италия - это отдельная песня. Более 40 городов, в которых полиция применяет водометы, а протестующие - камни и бутылки с зажигательной смесью. И даже в Польше, где, казалось бы, свои политические разборки, толпа осадила Конституционный суд, а президент Навроцкий был вынужден развернуть самолет, летевший в Сенегал, и срочно вернуться в Варшаву.

Польский сюжет стоит особняком, потому что здесь триггер не столько экономический, сколько политический, но это лишь подчеркивает общий диагноз. Когда экономическая ткань общества начинает рваться, политические институты, которые должны эту ткань сшивать, сами начинают трещать по швам.

Детонатор протестов - социальный кризис

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"У всех этих протестов есть одна причина. Это социальный кризис, социально-экономический кризис, который охватывает Европу, и где тонко, там и рвется. То есть в разных европейских странах уровень социально-протестных отношений резко возрос, авторитет и доверие к власти резко упало. И вот в этой ситуации самые разные причины, поводы выводят людей на площади. Поскольку у людей накопилась критическая масса недовольства, и это недовольство выплескивается в уличные формы политической борьбы. Тем более в современной тоталитарной Европе практически исчезают возможности легальной политической борьбы, поскольку преследуется и всячески исключается из политического процесса оппозиция".

Коктейли Молотова как форма диалога. Почему горят улицы: экономика или политика?

Европейские власти, которые учили весь мир "правильному" поведению при разгоне демонстраций, теперь жестко мутузят собственных граждан. При этом те же самые власти находят время и деньги для того, чтобы объяснять, почему "демократия должна быть защищена" - разумеется, от тех самых граждан, которые эту демократию и составляют.

Коктейль Молотова, брошенный в полицейского, - это, безусловно, уголовное преступление. Но коктейль социальной политики, который годами смешивали из сокращений бюджета, роста военных расходов и презрительного молчания в ответ на вполне законные требования, - это преступление куда более масштабное.

Официальная версия, которую продвигают европейские СМИ и политики, звучит примерно так: "Это маргиналы", "это радикалы", "это иностранное вмешательство", "это последствия пандемии", "это Россия". Любая версия хороша, кроме той, которая лежит на поверхности.

Уровень жизни в Европе падает самыми быстрыми темпами за последние десятилетия. Инфляция в еврозоне в сентябре 2026 года достигла максимума за последние три года. Причем цены на энергоносители выросли на 21,3 % за месяц. Во Франции безработица среди молодежи составляет 21,6 % - почти каждый четвертый молодой человек не имеет работы. И на фоне всего этого правительства стран ЕС наращивают военные расходы, объясняя это "российской угрозой", которая для человека, не имеющего работы и снимающего квартиру в пригороде Лиона, выглядит куда менее реальной, чем счет за отопление.

Проблема не в том, что люди вышли на площадь. Это не причина. Это уже следствие. Проблема в том, что их туда загнало? Когда люди видят, что их доходы падают, а расходы растут, то очередной транш помощи Украине или очередной пакет санкций вызывает ядерный приступ гнева. Политика - это искусство возможного. Но когда возможности заканчиваются, начинается улица.

Есть стойкое ощущение, что политический класс Европы не просто не знает, что делать. Он даже не знает, что сказать. И продолжает бормотать свои мантры про "европейские ценности", "солидарность с Украиной" и "необходимость реформ", в то время как под окнами его собственных парламентов полыхает то самое общество, которое он якобы представляет.