Старый Свет полыхает гневом протестов: во Франции полиция задержала свыше 1,3 тыс. человек

Европа охвачена пламенем протестов. Континент захлестнула волна народного гнева, объединившая сотни тысяч людей, уставших от борьбы за выживание на грани нищеты.



В самом эпицентре этого масштабного социального взрыва оказалась Франция. Только за прошлую субботу, 24 октября, на ее улицы, по разным оценкам, вышли более 400 тыс. человек - для них точка невозврата пройдена, и молчать дальше стало просто невозможно.

Франция переживает глубочайший социальный кризис. Уровень бедности в Пятой республике побил 20-летний рекорд. Но вместо хлеба людям предложили полицейские дубинки и ревущие водометы. Облака слезоточивого газа накрыли Париж, Лион, Марсель, Нант и Бордо. В итоге силового диалога за одни сутки задержаны более 1300 человек.

К протестному марафону также присоединились жители Бельгии, Португалии, Испании и Италии. С мирными гражданами не церемонятся и там. Против европейцев силовики используют дубинки, слезоточивый газ и водометы.