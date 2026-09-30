Европа входит в отопительный сезон с минимальными запасами газа за 17 лет

Европа входит в отопительный сезон с минимальными запасами природного газа за последние 17 лет.

Как сообщает Bloomberg, подземные хранилища стран Евросоюза заполнены всего на 71 % при средней норме около 87 %. В самом критическом положении оказалась Германия, где уровень запасов порядка 57 %.

Агентство отмечает, привычная схема "закупай дешево летом, продавай зимой" больше не работает из-за прекращения поставок из России, дороговизны СПГ и обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Более того, холодная зима или новые сбои поставок заставят ЕС экстренно закупать СПГ и вовсе по заоблачным ценам. Для простых европейцев это обернется ростом коммунальных счетов, ускорением инфляции и даже веерными блэкаутами.