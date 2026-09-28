Европа возвращается к угольной генерации

Уголь как основное топливо. Из-за взлета цен на газ Европа вынужденно возвращается к этому виду горючего.

По информации Reuters, на фоне конфликта между США и Ираном стоимость голубого топлива в Старом Свете превысила 70 евро за МВт·ч, обновив трехлетний максимум.

Энергетический кризис привел к тому, что впервые с 2024 года использование угля для выработки электричества стало более прибыльным, чем сжигание газа. По прогнозам, в ближайшие полгода объемы угольной генерации в ЕС вырастут на четверть.

Новая реальность в итоге практически похоронила амбициозную зеленую повестку Брюсселя. Возобновляемые источники энергии из-за своей полной зависимости от погодных условий не смогли спасти континент, и теперь они все чаще второстепенные элементы энергосистемы.