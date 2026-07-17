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Европа проигрывает войну преступности? Почему там амнистируют тысячи заключенных, включая убийц и насильников? Или высылают зэков за границу и тратят круглые суммы на зарубежное содержание, получивших серьезные сроки. В чем причина тюремного кризиса? Это следствие экономических проблем или миграционных? Или и того, и другого одновременно? И где в тюрьмах создали настоящее мини-государства с собственной экономикой, где через дроны доставляют не только запрещенные вещества и оружие, но даже инъекции для похудения? Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Англичане в панике. Министерство юстиции Великобритании разослало письма 7 тыс. жертв преступлений. В них холодно предупреждают: "Осужденные по вашим делам скоро выйдут на свободу досрочно". Не потому, что те раскаялись или искупили вину, а потому, что тюрьмы в свободной демократической Англии забиты под завязку. То есть мест для новоприбывающих нет. Первая волна уже 2 сентября. Сначала выйдут те, кто получил меньше 18 месяцев. А с июня 2027 года на улицы хлынут и более опасные типы, получившие 12 лет за особо тяжкие преступления.

Это не амнистия в классическом смысле, это изменение закона. Система переписывает правила игры прямо во время отбывания наказания. Она вынуждена выпускать, иначе сажать будет некуда.

Осенью 2024 года, когда по предыдущей программе амнистии выпустили 1,7 тыс. человек у ворот тюрьмы Уансворд, собрались толпы встречающих. Шампанское лилось с рекой, гремела рэп-музыка. Освобожденных обливали игристым вином. Приезжали такси на восьмерых, оплаченные наличными. Освобожденные поднимали тосты за тогдашнего премьер-министра. Впоследствии Кир Стармер признался, что был в ярости, увидев эти кадры, но заявил, что не было выбора. Справедливости ради в 2024 году он критиковал амнистию предыдущего премьера Риши Сунака.

"Вам следует ознакомиться со свежим отчетом тюрьмы Льюис по освобождаемым преступникам. Я вас дважды просил это сделать. В нем на пятой странице говорится о риске освобождения особо опасных преступников без четкой оценки рисков. На странице 46 утверждается, что особо опасному преступнику было предоставлено право на досрочное освобождение, несмотря на протест инспекции тюрьмы ввиду его склонности к домашнему насилию. К тому же утверждается, что он представляет угрозу и для детей. Я спрашиваю, освобождение особо опасных преступников и тех, кто представляет опасность для детей, это работа по тому, чтобы сделать страну безопаснее?" - заявил лидер лейбористской партии Великобритании с апреля 2020 г. по июнь 2026 г. Кир Стармер.

Всего на свободу выйдут около 6 тыс. человек, в их числе убийцы, насильники и, так сказать, любители молодежи. Те, кто по старым правилам сидел бы как минимум две трети срока, теперь выходят после половины. А для легких преступлений порог амнистии снижен еще больше, до одной трети. В Минюсте Британии, конечно, все объяснили: "Мы же строим 14 тыс. новых мест, но сначала выпустим 6 тыс. человек". Ирония в том, что за 2024 и 2025 годы Британия и так выпустила около 50 тыс. заключенных.

Чтобы выпустить преступников по особо тяжким преступлениям, их пристегивают к GPS-браслету. Девайс должен следить за каждым шагом преступника в реальном времени. Ему запрещают появляться в определенных зонах, вводят комендантский час, он живет под колпаком у государства. И, конечно, чтобы это работало, выделили дополнительно 700 млн фунтов стерлингов. Но закон предполагает, что преступник будет под надзором, а реальность говорит о том, что некоторые амнистированные сразу пустились в бега. Число отзывов в тюрьму за нарушение условий достигло исторически высокого уровня - 12836 случаев только за июль-сентябрь 2025 года, что на треть больше, чем годом ранее. Минюст признает, что "рост, вероятно, связан с программой досрочного освобождения".

В Европе это стесняются говорить, но каждый пятый заключенный - иностранец, а в некоторых странах ЕС каждый второй. В Германии мигрантами являются всего 17 % населения, но совершают они более 40 % всех преступлений. В Швеции правительство наконец признало то, что годами замалчивалось. Организованная преступность почти полностью сформирована мигрантской средой. При этом в странах, где мигрантов меньше, например, в Польше или в Румынии, криминальная ситуация кардинально иная.

Когда в страну въезжают сотни тысяч людей без интеграции, без работы, без языка, они пополняют не рынок труда, а тюремные камеры. А когда эти камеры переполнены, их выпускают на свободу. Это европейская реальность 2026 года.

"Если мы посмотрим цифры, то в Бельгии на данный момент около 13,5 тыс. заключенных на 11,5 тыс. реальных мест. Вот, то есть тюрьмы переполнены и 3 тыс. заключенных ждут мест в тюрьмах. То есть они уже приговорены, но им просто не хватает места. Поэтому решение помощи и международного европейского сотрудничества между тюрьмами разных государств, очень помогает разместить всех тех заключенных, для которых хватает мест", - отметил политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого (Бельгия) Валерий Двойников.

Если Британия просто выпускает преступников, то Швеция пошла другим путем. Она арендует тюремные камеры за рубежом, как склад. Стокгольм подписал с Эстонией контракт на более 30 млн евро в год за 300 мест, плюс 8,5 тыс. евро в месяц за каждого дополнительного заключенного. Всего в Тартуской тюрьме разместят до 600 шведских уголовников. Первая партия прибудет уже в августе 2026 года. При этом шведские и эстонские заключенные не будут смешиваться, а за месяц до освобождения преступников вернут обратно в Швецию.

Жители в Тарту протестовали с плакатами: "Шведы дали нам фрикадельки и "Пеппи Длинныйчулок", но свой мусор пусть забирают сами". Однако депутаты эстонского парламента проголосовали "за". Правительство считает, что без этого договора Тартускую тюрьму пришлось бы закрыть в течение года и ликвидировать 400 рабочих мест.

Европа задыхается, и это не метафора, а статистика. Во Франции на 100 мест 131 заключенный. Абсолютный антирекорд. В следственных изоляторах ситуация еще хуже - 171 % заполняемости.

ЕКПП Совета Европы заявил, что французские тюрьмы превращаются в склады людей. 6,5 тыс. человек проводят ночь на полу, а это жизнь в антисанитарии. В Италии некоторые камеры называют коммуналками, где заключенные спят по очереди. Плюс духота, отсутствие вентиляции.

В 2025 году 82 заключенных покончили с собой. За первые 4 месяца 2026 еще 24. Кипр - рай для туристов и кошмар для заключенных. По данным 2022 года уровень заполняемости кипрских тюрем достигал 226 %.

"Переполненность тюрем провоцирует то, что не хватает персонала в тюрьмах. Плюс, конечно, переполненность толкает людей на агрессивное поведение. Жить в таких условиях довольно сложно. И это все отражается на персонале, который просто не справляется. Сейчас, кстати, очень много предложений работы в Бельгии, связанных именно с тюрмами. Но никто туда и не хочет, в принципе, идти. Потому что знают, что даже для персонала там очень трудные условия, несмотря на довольно хорошие зарплаты, и что иногда действительно существует угроза жизни. Было много случаев, где персонал действительно терял весь контроль над агрессивным поведением заключенных", - рассказал Валерий Двойников.

Перегрузка тюрем сказывается и на качестве самой системы тюрем. Они превращаются в филиал криминального мира, где зэки создают правила. В Бельгии и Испании заключенные массово используют дроны для доставки контрабанды запрещенных веществ, телефонов, оружия. Все настолько серьезно, что власти в тюрьме Харен арестовали надзирателей за коррупцию и контрабанду. Там же за 2024-й зафиксировали 60 нападений на сотрудников тюрьмы, это в три раза больше, чем годом ранее. Совет Европы бьет тревогу. В переполненных тюрьмах заключенные регулярно подвергаются насилию со стороны тюремных группировок. Администрация изнасилований и пыток не замечает. Надзирателей катастрофически не хватает. В Бельгии персонал тюрем объявил забастовку в мае 2026 года.

Европа проигрывает войну с преступностью. Не потому, что преступников стало больше, хотя их стало больше, а потому, что правоохранители не могут контролировать исполнение справедливого наказания. Вместо того чтобы бороться с причинами, миграционной нагрузкой, экономическим спадом, социальным неравенством, власти борются с последствиями. Причем, очень странным образом: они капитулируют перед криминалом. Создается порочный круг. Выпускаешь преступников - растет преступность. Растет преступность - переполняются тюрьмы. Переполняются тюрьмы - снова выпускаешь преступников.

Повязка на глазах у европейской фемиды перестала быть символом беспристрастности и стала символом слепоты. Если общество строится вокруг того, кого оно должно наказывать, то для кого оно строится? Ответ очевиден: для преступника. Для законопослушного гражданина в нем просто не остается места. Очень опасная тенденция.