Европа захлебнулась в огне собственного милитаризма. Молодежные организации призывали к выступлениям более чем в 25 странах. Несколько государств охвачены забастовками под девизом: "Борьба за наше будущее, а не за ваши войны!". Реакция "ваших" не заставила ждать. В Вене она предстала во всем своем зверском оскале. Австрийские силовики устроили просто бойню. На мирных студентов и школьников обрушили шквал дубинок. Детей заливали перцовым газом и вкатали антивоенный протест в асфальт буквально.

В Германии жители 70 городов выступают против милитаризации школ и требуют убрать армейских вербовщиков из учреждений, пока каждый пятый молодой немец пакует чемоданы на выезд из страны.

Протесты и в Италии. Там встал транспорт, бастуют больницы. Рим урезает медицину и образование, спуская бюджеты на оружейные арсеналы и военные транши.

В Париже накануне силовики разгоняли пенсионеров, которые вышли против грабительского урезания льгот. Какой можно из всего этого сделать вывод? Европейские элиты сделали выбор: вместо благополучия собственных граждан - дубинки и жесткая цензура.