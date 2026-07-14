Почему Украина стала чаще атаковать Россию с помощью дронов? А какие новости с фронта? О них практические не слышно. Только со второго фронта - отловы людей тэцекашниками, все чаще последних стали бить. Может, у Киева реально уже не хватает людей для мобилизации? Их либо убили, либо они сбежали, либо те, кто остались, считают, что им нечего терять и нападают на ТЦК?

Плохие новости для тех, кто думал отсидеться в Берлине или Варшаве: дорога в ЕС для уклонистов закрывается. Киев официально попросил Еврокомиссию: не давайте статус беженцев новым мужчинам призывного возраста. И Брюссель сделал. Остатки в Украине мужичков будут долавливать, а потом, когда и они закончатся, Киев позвонит в Брюссель: "Ребята, верните пушечное мясо". Его в Европе, кстати, на миллион штыков.

Справка или смерть: еврозащита отменяется до последнего украинца

Еще год назад Зеленский разрешал выезжать за границу. Тогда, в 2025 году, это объясняли тем, что "молодым украинцам нужно учиться и работать за границей". Результат? За 3 месяца более 121 тыс. украинских мужчин въехали в Польшу. А теперь Киев спохватился, Европейский союз же, уставший кормить миллионы беженцев, с радостью ухватился за предложение Киева.

Официально: въезд в ЕС для военнообязанных украинцев будет ограничен. Чтобы получить временную защиту, теперь нужна справка об освобождении от мобилизации. И это касается не только мужчин, но и женщин.

Эстония уже запретила предоставлять статус временной защиты украинцам, подлежащим военной службе. Министр внутренних дел раскрыл все карты: "Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы".

Дания больше не будет предоставлять защиту украинцам от 23 до 60 лет. Вот слова их министра иммиграции: "Украинцы не должны использовать датское законодательство для уклонения от мобилизации". Норвегия уже в марте ужесточила правила.

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Зеленский - это президент войны. Пока он способен загонять украинского мужика палкой в ТЦК, а оттуда на "могилизацию", он будет находиться в этом потрепанном зеленом кресле в своем поношенном армейского фасона свитерочке. Канцлер Мерц уже откровенно заявляет, что тех, кто пересек Карпатские горы своим ходом, т. е. не имеет официального штампа в паспорте о пересечении украинской границы, будут возвращаться обратно. Но на границе, как мы все прекрасно понимаем, их будут встречать ТЦК. Что любопытно, это относится не только к мужчинам, но и к женщинам. Соответственно, Украина кидает последние резервы на противостояние с Российской Федерацией".

Закрытая Европа: когда принудительное возвращение украинцев?

По данным Евростата, на сегодняшний день легальным статусом временной защиты в ЕС пользуются около 4 млн 300 тыс. украинцев. Взрослые мужчины - это четверть из них, то есть около 1 млн человек. И это, конечно, не пенсионеры, а тот самый мобилизационный ресурс.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста, должны вернуться в Украину. Существующие статусы Европа не отзывают (пока что), но новым соискателям - привет, справка от военкомата или до свидания.

Киев уже пытался добиться депортации уклонистов, но не вышло. Теперь действуют по-другому: не высылают, а просто не пускают. И это только начало.

Премьер-министр Германии Михаэль Кречмер заявил, что выплаты беженцам были "большой ошибкой", потому что уровень их занятости составлял всего 20-30 %. Европа, которая еще вчера раздавала украинцам объятия и социальные выплаты, сегодня с легким сердцем захлопывает дверь перед их носами.

Закрытие границ для военнообязанных украинцев - это признание тотального провала украинской мобилизационной политики. Проблема даже не в том, что мужики сбежали, а в том, что они не хотят воевать. И никакая справка из военкомата, запрет на въезд не заставят человека добровольно идти на смерть.

Киев просит Европу не пускать украинцев к себе. Европа, у которой не хватает денег на украинцев, с радостью соглашается. А украинские мужчины, которые думали, что они умнее всех, теперь стоят у закрытой двери.

Ирония? Нет, это драма, трагедия в трех действиях с участием ТЦК, дронов и европейских бюрократов. Война пожирает людей. Кто думал отсидеться, скоро поймут, что нет больше безопасного тыла. Настоящая цена "европейского выбора" оказалась кровавой: или воюй, или прячься до последнего, но прятаться украинцу уже больше негде. Если ты украинец призывного возраста, то теперь можно быть только в окопе или в плену. Выбирайте.