Европа запретит доступ детям к соцсетям

Европа закроет соцсети для детей и подростков. Представитель Еврокомиссии подтвердила, что сейчас готовится доклад об ограничении доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Окончательная версия будет готова в понедельник.

Этот документ, по словам чиновницы, должен "предоставить научную базу" для будущих ограничений и склонить к ним сомневающиеся страны.

Пока подобные запреты принимаются на национальном уровне. В частности, такой законопроект одобрен во Франции. Схожие инициативы рассматривают или планируют ввести Дания, Германия, Испания и Греция.

Издание Politico располагает данными, что ограничения могут быть введены на всей территории Евросоюза уже в сентябре 2026 года.