Европа запретит доступ детям к соцсетям
Автор:Редакция news.by
Европа закроет соцсети для детей и подростков. Представитель Еврокомиссии подтвердила, что сейчас готовится доклад об ограничении доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Окончательная версия будет готова в понедельник.
Этот документ, по словам чиновницы, должен "предоставить научную базу" для будущих ограничений и склонить к ним сомневающиеся страны.
Пока подобные запреты принимаются на национальном уровне. В частности, такой законопроект одобрен во Франции. Схожие инициативы рассматривают или планируют ввести Дания, Германия, Испания и Греция.
Издание Politico располагает данными, что ограничения могут быть введены на всей территории Евросоюза уже в сентябре 2026 года.