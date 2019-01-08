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Снегопады в Европе. В Австрии 8 погибших
Германия, Австрия, Италия утопают в эти дни в снегу. Сорванные линии электропередач, отмененные авиарейсы и закрытые школы. Но это еще не все. Жертвами мощных снегопадов стали десятки человек, в одной лишь Австрии 8 погибших. С подробностями Ксения Пекарская.
Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Германии и Австрии - на территории Северных и Восточных Альп. Всего за несколько дней там выпало более двух метров снега, что для и без того заснеженной территории катастрофа. В горных районах объявлена четвертая степень опасности.
Это в свою очередь настоящая трагедия для любителей горнолыжного спорта, ведь сезон сейчас в самом разгаре. Один из самых известных австрийских курортов Хохкар уже пришлось закрыть, а всех гостей эвакуировать. Это произошло впервые за более чем 50-летнюю историю популярного места отдыха.
В Германии непростая ситуация не только на курортах, но и в обычных городах. Несколько районов на юге страны объявлены зонами стихийного бедствия. Нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Закрыты многие магазины и школы. По улицам невозможно передвигаться, так как коммунальщики не успевают справляться с расчисткой дорог.
Невероятно, но осадки даже на юге Италии - там, где их меньше всего ждали. Белоснежным ковром покрылась гора Везувий близ Неаполя - явление исключительно редкое.
Неожиданным стал снег и для греков. Этой ночью непогода добралась до Афин. Сегодня здесь закрыты десятки школ - они попросту не приспособлены для работы в минусовые температуры. Полиция призывает автовладельцев не выезжать на трассы без цепей противоскольжения. Закрыто движение на некоторых магистралях.
Снегоуборочные машины продолжают очищать дороги от снега. Ситуация, конечно, тяжелая, зато дети радуются.
В шоке от сюрпризов погоды и жители стран, где про снегопады вообще знают лишь понаслышке. В Израиле и Ливане перекрывают дороги, а Турция из-за снега и низкой видимости даже закрыла пролив Босфор.
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